أرخص كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم شعرك من أول استخدام بمكون واحد فقط

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رياض - احمد صلاح - أرخص كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم شعرك بسبب ما يتعرض له الشعر من عوامل خارجية خاصة في فصل الصيف، حيث يتأثر شعر الكثير من النساء بفعل عوامل الجو الحار التي قد يتعرضن له خاصة النساء المحجبات وذلك بسبب تغطية الشعر والتعرض لحرارة الجو العالية والتي قد تسبب تعرق لفروة الرأس وقد تؤثر على الشعر بعد فترة من الوقت في حالة الإهمال وعدم تغذية الشعر والإهتمام به جيدا بعد العودة للمنزل، ولذلك نقدم لكم وصفة الكيراتين الطبيعي وذلك بمكون سهل وبسيط وموجود في جميع المنازل ولن يكلفك مالا أو العناء في تحضيره، فيمكن الحصول عليه بسهولة تامة وتحضيره كذلك بسهولة.

وصفة الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر

من العوامل التي تؤثر على الشعر أيضا هي الاستخدام المتكرر لبعض صبغات الشعر الغير مفيدة وكثرة استخدام جهاز السيشوار ومثله من الأجهزة التي تعمل على تجفيف الشعر والتي قد تتسبب في نقص مادة الكيراتين في شعرك، والوصفة التي سنقدمها لكم هي وصفة جوز الهند بالموز، فكل ما ستحتاجين إليه هو كوب من زيت جوز الهند، وكوب من زيت الزيتون، وثلاث قشور من حبات الموز، ويتم وضع المكونات في خلاط كهربائي للتجانس جيدا مع بعضها البعض وتعطي قوام كريمي متجانس، ثم يرفع المزيج المخلوط إلى نار هادئة حتى يغلي، ويرفع ويترك بعيدا عن النار حتى يبرد تماما، ثم نضعه في علبة نظيفة ونحفظه في الثلاجة إلى أن يصبح متجانس ومتماسك.

طريقة استخدام وصفة الكيراتين