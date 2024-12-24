نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمواجهة الكويت في كأس خليجي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب الكويتي، ضمن منافسات بطولة كأس خليجي 26.

موعد مباراة الكويت ضد الإمارات في بطولة كأس خليجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإمارات والكويت اليوم الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024، على ملعب «جابر الأحمد الدولي» في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمواجهة الكويت

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: زايد سلطان- كوامي كويدو- خليفة الحمادي- ماركوس ميلوني.

حط الوسط: ماكنسي هانت، عبد الله حمد- يحيى الغساني، حارب عبدالله.

خط الهجوم: فابيو دي ليما- كايو كانيدو.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات الكأس وبي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس خليجي 26 داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.