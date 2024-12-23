موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.



ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بستة أهداف مقابل هدف وحيد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على شباب بلوزداد



ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، يوم 26 ديسمبر الجاري الموافق الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي المسئولة عن نقل جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

