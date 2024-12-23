نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

‏‎ناقش الوزيران أبرز المستجدات على الساحة السورية، حيث استمع السيد وزير الخارجية من نظيره الأردني إلى نتائج الزيارة التي أجراها اليوم إلى سوريا.

وجدد الوزيران التأكيد على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا، وجهود الشعب السوري فى إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتضمن حقوقهم.