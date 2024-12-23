نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوشاكوف: سيقوم ضيوف أجانب بـ "زيارات مهمة" لروسيا في يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف اليوم الاثنين بأن من المقرر أن يُجري ضيوف أجانب "زيارات مهمة" لروسيا في أوائل العام المقبل 2025.

وقال أوشاكوف في مؤتمر صحافي: "لقد بدأنا استعدادات جادة لبعض الفعاليات، بما في ذلك في شهر يناير القادم، وتم التخطيط لبعض الفعاليات المهمة. من السابق لأوانه الإعلان عنها، لكن ستكون هناك زيارات مثيرة للاهتمام".

وقال أوشاكوف: "شارك الرئيس الروسي خلال عام 2024 في أكثر من 220 فعالية تتعلق بالسياسة الخارجية وكان جدول أعماله مزدحما للغاية، ومن ضمن هذه الفعاليات؛ المباحثات والاجتماعات الشخصية والمحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الفيديو، وقد شاركت فيها قيادات من 54 دولة