الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب معهد النقل الدولي واللوجستيات

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أحمد جودة - القاهرة - عميدة معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية تشهد حفل تخرج دفعة جديدة



الدكتورة آية الجارحي تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتخريج دفعة جديدة من أبناءها طلاب معهد النقل الدولي واللوجستيات تحت عمادة الدكتورة آية الجارحي عميدة المعهد.

وجاء الحفل، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية الدراسات العليا والبحث العلمي.

وفي كلمتها، عبرت الدكتورة آية الجارحي عن سعادتها البالغة بتخريج هذه الدفعة من طلاب وطالبات المعهد متمنيه لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وتقدمت «الجارحي»، بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية على دعمه اللامحدود واهتمامه بجميع أبناءه طلاب الأكاديمية العربية.