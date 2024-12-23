نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير بمركز البدرشين وذلك بعد تلقي المحافظة شكوي أهالي القرية من تضررهم من أرتفاع منسوب مياه المصرف وتسربها بعدد من شوارع القرية.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير بمركز البدرشين بعد تلقي المحافظة شكوى أهالي القرية من تضررهم من أرتفاع منسوب مياة الصرف.

وشدد نائب محافظ الجيزة، خلال متابعته لأعمال التطهير علي استكمال التطهير للمصرف لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصارف بنطاق المركز، والبدء في تنفيذ منظومة الجمع السكني بالقرية تحت اشراف مجلس المدينة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من أهالي القرية وطمأنهم مؤكدا لهم أنه جاري التعامل مع مشكلة أرتفاع منسوب المصرف لافتا إلي أنه تم التدخل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع أجهزة الري.

حيث تم الدفع بحفارات ولوادر وسيارات شفط كخطوة أولي لسرعة شفط المياة الناتجة عن المصرف فور تلقي المحافظة شكوي الأهالي من أرتفاع منسوب مياة المصرف.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤولي الري والصرف بالمحافظة.

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