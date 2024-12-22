انت الأن تتابع خبر ريمونتادا حمراء.. الهدف الثالث أهلاوي بأقدام حسين الشحات في شباك شباب بلوزداد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح فريق الأهلي، فى تسجيل الهدف الثاني بشباك شباب بلوزداد الجزائري، فى المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الهدف الأول للأهلي

سجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في شباك شباب بلوزداد، بالدقيقة 47 من عمر المباراة، من خلال هجمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها حسين الشحات بتمريرة بينية لم يتمكن مدافعي شباب بلوزداد من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة سريعة من وسام أبو علي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

الهدف الثاني للأهلي

سجل وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي في شباك شباب بلوزداد، بالدقيقة 52 من عمر المباراة، من خلال تصويبة قوية من القناص وسام أبو علي من ركلة حرة مباشرة على يمين حارس مرمى شباب بلوزداد تسكن الشباك الجزائرية.

الهدف الثالث للأهلي

سجل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في شباك شباب بلوزداد، بالدقيقة 56 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح المارد الأحمر.

الهدف الأول لـ شباب بلوزداد

سجل أيمن محيوس الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي بالدقيقة 21 من عمر المباراة، من خلال تصويبة من اللاعب أيمن محيوص يفشل محمد الشناوي في التصدي للكرة وتسكن شباكه

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبدالرحمن محيوس.

جاء تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمثل مباراة شباب بلوزداد أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب الخسارة أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

كما أن هناك دافعا آخر للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط مباراة شباب بلوزداد؛ وذلك لاعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أما فريق شباب بلوزداد يدخل المباراة آملا هو الآخر في تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي وتصدر جدول ترتيب المجموعة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد