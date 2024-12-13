ويشهد اليوم الجمعة مباراة وحيدة تجمع بين فولفسبورغ ضد فرايبورغ، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مواجهات اليوم الجمعة في المقال التالي

محمد يوسف

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