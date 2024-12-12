نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يوافق على رحيل نجمه في الميركاتو الشتوي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رحب نادي النصر السعودي برحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام فنربخشة التركي بضمه.

وكشفت التقارير الصحفية بأن النصر سيقوم بتخفيض سعر اللاعب من أجل تسهيل رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويسعي فنربخشة التركي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو للحصول على خدمات تاليسكا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن النصر سيُسهل خروج تاليسكا من الفريق في يناير المقبل، لإتاحة الفرصة للقيام بضم صفقات قوية لتديعم صفوف الفريق السعودي.

ويحتل النصر السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا وتأهل بشكل رسمي إلى المرحلة المقبلة، فيما يتواجد الفريق في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة.

