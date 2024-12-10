انت الأن تتابع خبر سيدة سعودية تكشف .. وصفة طبيعية تقشير وتفتيح البشرة في دقائق بمواد موجودة في كل منزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تقشير البشرة خطوة أساسية للحفاظ على نضارتها وحيويتها، حيث يساعد في التخلص من الجلد الميت والشوائب التي قد تتسبب في انسداد المسام وظهور الحبوب.

تلجأ العديد من السيدات إلى استخدام المقشرات الكيميائية المتوفرة في الأسواق، لكن الكثير منها قد يتسبب في تهيج البشرة أو يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها. لذلك، يفضل الكثير من الناس استخدام وصفات طبيعية آمنة وفعّالة لتقشير البشرة وتفتيحها.

في هذا المقال، سنعرض لكِ وصفة تقشير طبيعية يمكن تحضيرها بسهولة باستخدام مكونات موجودة في المنزل، وتساعد على تفتيح البشرة وتنظيفها بعمق دون التسبب في أي ضرر.

مكونات الوصفة

لتحضير مقشر طبيعي للبشرة، تحتاجين إلى المكونات التالية:

2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض: يعمل العسل كمضاد للبكتيريا ويساهم في ترطيب البشرة وتحفيز تجديد خلاياها.

نصف كوب من القهوة: القهوة تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تقشير البشرة وتحفيز الدورة الدموية.

2 ملعقة صغيرة من اللبن: يساعد اللبن على تلطيف البشرة وتفتيحها بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك.

1 كوب كبير من السكر البني: يعد السكر البني من أفضل المواد لتقشير البشرة، حيث يعمل على إزالة الجلد الميت بلطف.

وعاء مناسب للخلط: لاستخدامه في مزج المكونات.

طريقة تحضير مقشر البشرة

في وعاء مناسب، ضعي السكر البني مع العسل والقهوة واللبن.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

ضعي الخليط على وجهكِ مع القيام بحركات دائرية بلطف على البشرة، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى تقشير مثل الأنف والجبهة.

استمري في تدليك البشرة لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تتأكدي من تغطية الوجه بالكامل.

اغسلي وجهكِ جيدًا بالماء الفاتر واستخدمي غسولًا مناسبًا لنوع بشرتكِ.

للحصول على أفضل النتائج، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. ستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في نضارة بشرتكِ وتفتيح المسام والتخلص من الحبوب.

فوائد تقشير البشرة

تقشير البشرة له العديد من الفوائد التي تساعد في تحسين مظهر البشرة وحل العديد من المشاكل الجلدية، ومنها: