انت الأن تتابع خبر «دكتور ابن حلال قالي عليها».. عشبة مهملة تنظف القولون من البراز المتحجر بسرعة الصاروخ وتقي من السرطان| ياريتني عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السنامكي من الأعشاب الطبيعية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، وقد منحتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) صفة “ملين آمن” فيمكن استخدامه دون وصفة طبية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لعلاج الإمساك وتنظيف الأمعاء، فهو ملين طبيعي حيث يعمل في القولون فقط دون التأثير على المعدة أو الأمعاء الدقيقة، مما يقلل من احتمالية حدوث إمساك لاحقًا، ونستعرض لكم من خلال موقعنا دوت الخليج فى السطور التالية فوائده العلاجية وطريقة استخدامه بطرق آمنة وفعالة.

أهم فوائد السنامكي

يساهم السنامكي في التخلص من الفضلات المتراكمة وتنظيف الجهاز الهضمي، مما يقي من العديد من الأمراض الناتجة، كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويعالج مشكلات الجلد حيث يخفف الالتهابات ويستخدم موضعيًا لعلاج الشعر التالف، مما يمنح الشعر نعومة ولمعانًا، بالإضافة إلى أنه ساعد في التخلص من ديدان الأمعاء.

فوائد علاجية لعشبة السنامكي

يعالج السنامكي التهابات اللثة ويساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة، كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عند استخدامه باعتدال، ويساهم في التخلص من السموم والأملاح الزائدة في الجسم.

طرق استخدام السنامكي