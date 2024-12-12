إحباط محاولة تهريب 1.5 طن حشيش ونصف طن هيدرو ومصرع أحد العناصر الإجرامية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالوزارة إعتزام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية بمحاولة تهريب كميات كبيرة لمخدرى "الحشيش- الهيدرو" للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وحال إستهدافهما بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة ومصرع أحد العناصر وضبط العنصر الأخر وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بمخازن سرية داخل سيارة "فنطاس"، بلغت 1,5 طن من مخدر الحشيش ونصف طن من مخدر الهيدرو و 2 بندقية آلية.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 145 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .