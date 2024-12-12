انت الأن تتابع خبر "هتنسف كل الدهون حتي لو بقالها سنين" ..طبيب سعودي يكشف عن وصفة جهنمية متوفرة بكل بيت لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيادة الوزن أصبحت من أبرز المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون، حيث تؤثر تراكم الدهون سلبًا على الصحة العامة مسببة أمراضًا مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وأمراض الجهاز الهضمي، وفي هذا السياق، كشف طبيب سعودي عن تجربة شخصية ساعدته في التخلص من الوزن الزائد وتحسين صحته العامة بشكل ملحوظ، مما جعل طريقته محط اهتمام للكثيرين.

تجربة الطبيب السعودي لخسارة الوزن

شارك الدكتور خالد الخضري تجربته مع الوزن الزائد، حيث كان يعاني من وزن وصل إلى 94 كجم مصحوبًا بمشكلات صحية متعددة كآلام القولون وارتفاع ضغط الدم، والحل الذي لجأ إليه كان بسيطًا ولكنه فعال، حيث قرر التوقف عن تناول الخبز تمامًا، واستبدل تناول الطعام باستخدام الملعقة، وخلال فترة قصيرة، تمكن من خفض وزنه إلى 80 كجم مع تحسن كبير في حالته الصحية والنفسية.

تحديات الامتناع عن الخبز

اعترف الطبيب بأنه واجه صعوبة كبيرة خلال الأسبوع الأول من التوقف عن تناول الخبز، خاصةً بعد اعتياده عليه لسنوات طويلة، ولكنه مع الوقت تعود على الأمر تدريجيًا، واستمر في هذا النمط الغذائي لمدة عامين، واشار الدكتور إلى أن فقدان الوزن يحتاج إلى قرار حاسم وإرادة قوية لتحسين الصحة العامة.

نصيحة الطبيب