انت الأن تتابع خبر «ندمت اني معرفهاش من زمان".. إكسير الشباب الأبدي من قلب الطبيعة! استعد نضارة بشرتك بوصفة منزلية مذهلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر بذور الكتان من الكنوز الطبيعية التي تقدم فوائد مذهلة للبشرة، حيث تحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية التي تُسهم في تحسين صحة الجلد والحفاظ على شبابه وبفضل محتواها من الأحماض الدهنية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، تُعد بذور الكتان حلاً فعالاً لمشاكل البشرة مثل التجاعيد، الجفاف، والترهل.

فوائد بذور الكتان للبشرة

مكافحة التجاعيد:

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تعمل على تعزيز مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

شد البشرة:

تعمل المركبات النباتية النشطة في بذور الكتان على تحسين إنتاج الكولاجين، مما يُسهم في شد البشرة ومنحها مظهرًا مشدودًا وأكثر شبابًا.

تفتيح البشرة:

تساعد بذور الكتان في تقليل التصبغات والبقع الداكنة، مما يُضفي على البشرة إشراقة طبيعية ونضارة.

ترطيب عميق:

تعمل الألياف والمواد الهلامية الطبيعية في بذور الكتان على توفير ترطيب عميق للبشرة، ما يجعلها أكثر نعومة ومرونة.

وصفة سيروم بذور الكتان لشد البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ورقتان من ورق اللورا.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، زيت الزيتون، أو زيت الجلسرين.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

طريقة التحضير

تحضير القاعدة الهلامية:

ضعي كوب الماء في وعاء صغير على نار هادئة، وأضيفي بذور الكتان وورق اللورا واتركي الخليط يغلي حتى يتكاثف قليلاً ليأخذ قوامًا هلاميًا.

التصفية:

قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة ناعمة فور رفعه من على النار، قبل أن يتجمد.

إضافة المكونات المغذية:

أضيفي جل الصبار والزيت الذي تختارينه، ثم افرغي محتوى كبسولة فيتامين E في الخليط وامزجي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

التعبئة والتخزين:

اسكبي السيروم في عبوة نظيفة ومعقمة، واحفظيه في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام