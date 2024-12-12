"لو جوزك بيقولك يا عجوزة اوعي تزعلي"..!! كنز فوائد في الزعتر البري سوف ينهي معاناتك للأبد خلال دقائق معدودة!!

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رياض - احمد صلاح - الزعتر من الأعشاب الطبيعية الهامة التي تستخدم في مجال التجميل والعناية بالبشرة بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة يعد الزعتر علاجًا فعالًا لالتهابات الجلد، ويساعد في تفتيح البشرة ومعالجة التجاعيد في هذا المقال، سوف نوضح طريقة تحضير ماسك الزعتر للوجه للحصول على بشرة نضرة وموحدة اللون.

فوائد الزعتر للبشرة

يعتبر الزعتر من الأعشاب التي تنظف البشرة بعمق وتساعد في تقليل التجاعيد كما أنه يعالج حب الشباب والتقرحات ويحافظ على شباب البشرة إليك طريقة تحضير ماسك الزعتر للوجه:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

ضع جميع المكونات في وعاء.

امزج المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

طريقة الاستخدام:

ضع الخليط على وجهك بالكامل.

اترك الماسك لمدة 15 دقيقة.

بعد مرور الوقت، اغسل وجهك جيدًا لإزالة الماسك.

استخدم كريم مرطب بعد إزالة الماسك.

يفضل تكرار الماسك مرة واحدة كل أسبوع.

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