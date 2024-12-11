انت الأن تتابع خبر هيوصل لحد ركبتك.. مكون خارق ضعيه على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترغب الكثير من الفتيات والسيدات في تطويل شعرهم بسرعة حيث إنها من أكثر الأمور التي يهتمون بها، مما يدفعهم إلى شراء العديد من المنتجات المكلفة وتجربة العديد من الوصفات الطبيعية المختلفة لتغذية الشعر، بالإضافة إلى استخدام المستحضرات الطبية للتطويل، ورغم أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في هذه المستحضرات قد تضر بالشعر، وقد لا تكون بعض الوصفات الطبيعية مناسبة لجميع أنواع الشعر، إلا أن هناك وصفة سحرية يمكن أن تسرع في تطويل الشعر، وتساعد في تنعيمه وإنبات الفراغات.

الوصفة السحرية لتطويل الشعر

يعد القرنفل من أكثر أنواع الأعشاب الطبيعية التي تقوم بالتأثير على بصيلات الشعر وتطويله حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة والمعادن التي تساهم في إنبات الشعر وتقويته وتغذية البصيلات، وفيما يلي خطوات استخدان هذه الوصفة:

خطوات استخدام القرنفل مع الشامبو:

في البداية، اطحني عدد من حبات القرنفل بشكل ناعم ثم ضعي معلقة كبيرة من النشا عليه.

ومن ثم، اخلطي هذه المكونات بشكل جيد حتى تحصلين على قوام متجانس.

ضعي هذه المكونات إلى شامبو الشعر المفضل لديك الخاص باستخدام غسيل الشعر.

وبعد ذلك، قومي بغسل شعرك بالمكونات هذه جيدا ومن ثم شطفه.

يتم تدليك الشعر وفروة الرأس بالمكونات هذه ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر قومي بتكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع وستحصلين على شعر مبهر بشكل سريع.

فوائد القرنفل للشعر

والجدير بالذكر، أن القرنفل هو عشبة خارقة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التي تدخل في عدد كبير من المستحضرات الطبية والتجميلية الخاصة بالعناية بالشعر حيث أنه له الكثير من الفوائد،

وهي: