انت الأن تتابع خبر «هترجعي عروسة من تاني..!!» طريقة لتفتيح البشرة والجسم وازالة السواد من الركبه والاكواع نهائيا وتفتيح المناطق الحساسة بسهولة ومكونات طبيعية.. آمنة ومضمونة 100%..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من النساء من مشكلة اسمرار الأكواع والركب والمناطق الصعبة، خاصة مع اقتراب موعد الزفاف ولأن كل عروس تسعى لتظهر بأبهى صورة، نقدم لكِ اليوم مجموعة من الطرق الطبيعية والوصفات المنزلية الفعالة للتخلص من السواد وتفتيح هذه المناطق.

أسباب اسمرار الأكواع والركب والمناطق الصعبة

نقص الترطيب يسبب خشونة واسمرار البشرة.

الملابس الضيقة أو الاحتكاك المتكرر يؤدي إلى اسمرار الجلد.

تراكم خلايا الجلد الميتة يجعل البشرة تبدو داكنة.

يؤدي التعرض المستمر للشمس دون استخدام واقي إلى تغير لون البشرة.

خطوات أساسية للعناية بالأكواع والركب والمناطق الصعبة

التقشير المنتظم

التقشير يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد الخلايا.

المكونات:

ملعقة من السكر البني.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة:

افركي المنطقة بالخليط بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

الترطيب العميق

ترطيب البشرة يمنع الجفاف ويحافظ على مرونتها.

استخدمي زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز لترطيب المناطق الداكنة يوميًا.

الحماية من الشمس

استخدمي واقيا للشمس عند ارتداء الملابس التي تعرض الأكواع أو الركب للشمس.

وصفات طبيعية لتفتيح الأكواع والركب والمناطق الصعبة

وصفة الليمون والعسل

الليمون يحتوي على خصائص مبيضة طبيعية، بينما العسل يرطب البشرة.

المكونات:

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة: