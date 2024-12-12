دوري أبطال أوروبا:شتوتغارت يكتسح يونج بويز

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - اكتسح شتوتغارت الألماني ضيفه يونج بويز السويسري وأمطر شباكه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل أهداف شتوتعارت كل من أنجيلو ستيلر (د 25) وإنزو ميلوت (د 53) وكريس فيهريش (د 61) وجوشا فاجنومان (د 66) ويانيك كيتيل (د 75)، وسجل هدف يونج بويز الوحيد لوكاش لاكومي (د 6).

ورفع فريق شتوتغارت رصيده إلى7 نقاط في المركز السادس والعشرين، فيما بقي يونج بويز في المركز الأخير من دون أي نقطة.