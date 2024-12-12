نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يلتقي الأطباء ويؤكد: جودة الخدمات الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، بجولة تفقدية شاملة داخل المستشفى في إطار متابعة سير العمل وتقييم جهود التطوير المستمرة، وقد تفقد جميع الأقسام الطبية والخدمية.

واطّلع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستحدثة، وأشاد بأعمال التطوير التي تضمنت دقة أكبر في التشخيص وسرعة في النتائج، مؤكدًا أن تحديث المعامل يشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الطبية.

كما تابع رئيس مجلس الإدارة وحدة المناظير الطبية، إذ استعرض عمليات التطوير المستمرة داخل الوحدة، واطمأن على كفاءة الأجهزة الجديدة ودورها في تعزيز القدرة على التشخيص والعلاج، مثنيًا على الجهود المبذولة من الفريق الطبي لتقديم خدمات عالية الجودة.

وأثنى على جهود الاختصاصيين قسم العلاج الطبيعي في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة تلبي احتياجات المرضى، مشددًا على أهمية مواكبة أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

والتقى بالأطباء العاملين استمع إلى مقترحاتهم وناقش سبل تحسين الأداء، وأكد خلال زيارته أهمية توفير أحدث التقنيات لتقديم خدمات طبية متطورة تضاهي المستويات العالمية.

وفي ختام الجولة أشاد الدكتور ياسر حسن بأعمال التطوير المستمرة في مستشفى الدعاة، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الطاقم الطبي والإداري، مؤكدًا أن المستشفى تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات صحية شاملة وذات جودة عالية.

كما شدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة الاستمرار في تحديث المعدات والبنية التحتية؛ لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة تلبي تطلعات المرضى، وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية لضمان تنفيذ خطط التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

هذا وتواصل مستشفى الدعاة تنفيذ خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز مكانتها بوصفها مؤسسة طبية رائدة، مع التركيز على تقديم خدمات صحية مبتكرة ومتكاملة تراعي أعلى معايير الجودة والتميز في الرعاية الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جُنيّة خير الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة؛ والدكتورة أحلام جابر، مدير المستشفى.