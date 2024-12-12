قائد العمليات العسكرية في سوريا: نعمل على حل قوات الأمن التابعة للنظام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 12:36 صباحاً - قال أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا لوكالة أنباء رويترز: "سنعمل على حل قوات الأمن التابعة للنظام السوري السابق"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.



فيما أعلن البنتاجون: "لدينا موقف متغير في سوريا وسنفعل كل ما يمكن لحماية قواتنا وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، ونركز على الأسلحة الكيماوية في سوريا وألا تسقط في الأيدي الخطأ وأولوياتنا هي أمن قواتنا هناك".

تابع البنتاجون: "مازال تعاوننا مع قوات سوريا الديمقراطية مستمرا فيما يخص محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وما زلنا نراقب الوضع في سوريا عن كثب ونسعى لمنع تنظيم داعش الإرهابي من تحويلها إلى ملاذ آمن له".

واستكمل البنتاجون: "قوات سوريا الديمقراطية لم تعد ناشطة في منبج ولا تزال تسيطر على سجون تنظيم داعش الإرهابي".