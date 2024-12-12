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تحذير وتنبيهات عاجلة من محافظة الجيزة بسبب طقس الخميس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير وتنبيهات عاجلة من محافظة الجيزة بسبب طقس الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة عددًا من النصائح للمواطنين يجب اتباعها أثناء الشبورة والضباب.

ونستعرضها في السطور التالية كما يلى: 

١- القيادة الآمنة والهادئة أثناء الضباب أو الشبورة المائية والالتزام بتعليمات رجل المرور.
٢- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.
٣-  استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير. 
٤- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
٥- يجب استعمال نور الشبورة المتواجد بكل سيارة لما لها من أهمية فى تحديد المسافات بين المركبات ليلا أو نهارا.
٦- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن ٤ أمتار. 
٧- يجب تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا للاصطدام وقوع الحوادث.
٨- يجب تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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