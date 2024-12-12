العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: مجموعات قتالية لا تزال منتشرة في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:29 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن أربع مجموعات قتالية تابعة له لا تزال منتشرة في جنوب سوريا. وأضاف أن فرقة قتالية تعاملت مع تهديدات على طول الحدود، وصادرت دبابات الجيش السوري غير المستخدمة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هدف العملية الإسرائيلية هو ضمان أمن السكان المدنيين في شمال إسرائيل.

وأشار إلى أن وحدات أخرى عثرت على ما يبدو على موقع للجيش السوري على الجانب السوري من جبل الشيخ داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا.

وصادرت الوحدات ألغاماً ومتفجرات وصواريخ من مستودع أسلحة تم العثور عليه في الموقع.

وقام الجيش الإسرائيلي بنقل قوات إلى المنطقة العازلة بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وسوريا بعدما أطاح مقاتلو المعارضة المسلحة بالرئيس السوري بشار الأسد في نهاية الأسبوع.