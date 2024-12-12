العالم اليوم - منظمة دولية: السودان يسجل أكبر أزمة إنسانية على الإطلاق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 05:29 صباحاً - قالت لجنة الإنقاذ الدولية - هيئة إغاثية مقرها نيويورك - إن الحرب المستمرة منذ 20 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أشعلت "أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ العالم.

وأوضح تقرير صادر عن اللجنة، يوم الأربعاء، أن السودانيين أصبحوا يمثلون 10 في المائة من جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في العالم البالغ عددهم نحو 305 مليون شخص.

وصنف التقرير السودان في صدارة قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية لعام 2025 التي أصدرتها المنظمة للعام الثاني على التوالي، يليه قطاع غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان.

ومنذ اندلاعها في أبريل 2023، قتلت الحرب في السودان أكثر من 60 ألف شخص في العاصمة الخرطوم وحدها وعشرات الآلاف في المناطق الأخرى التي شملتها الحرب التي تمددت في أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.

وشردت الحرب أكثر من 14 مليون شخص منهم 11.3 مليون نزحوا داخليا، وما يزيد عن 3 ملايين عبروا الحدود إلى بلدان أخرى، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وبسبب الحرب يهدد الجوع نحو 26 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.

قتال مستمر

تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية أكثر، مع استمرار القتال وتعثر جهود وقف إطلاق النار، وهيمنة الأزمات في أماكن أخرى على اهتمام العالم.

وقالت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية محلية إن ما لا يقل عن 435 مدنيين قُتلوا يومي الاثنين والثلاثاء بالبراميل المتفجرة والهجمات الجوية والقصف المتبادل من الأطراف المتحاربة.

وقالت لجنة مقاومة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب البلاد إن أكثر من ثمانية براميل متفجرة ضربت سوقا مكتظا في بلدة كبكابية بشمال دارفور يوم الاثنين.

وأكدت منظمة محامو الطوارئ، وهي منظمة حقوقية، إن المناطق المدنية المكتظة بالسكان في معظم أنحاء البلاد تتعرض لاستهداف مستمر، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الضحايا المدنيين العزل.

وكثف الجيش يومي الاثنين والثلاثاء غاراته الجوية في المناطق التي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، بينما شنت قوات الدعم السريع ضربات مدفعية مكثفة في عدد من المناطق.

انهيار صحي

حذرت اللجنة الدولية للإنقاذ من "انهيار صحي" كامل. وإضافة إلى الموت بنيران الحرب، تتزايد اعداد السودانيين الذين يفقدون حياتهم بسبب انتشار الأمراض المعدية والوبائيات والنقص الحاد في الأدوية والمستشفيات، في ظل خروج أكثر من 70 في المئة من مؤسسات القطاع الصحي عن الخدمة منذ بدء القتال.

وبحسب كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، فإن الانهيار الصحي وانتشار الأمراض كان سببا في وفاة معظم من فقدوا حياتهم في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع القتال وحتى يونيو 2024 والمقدر عددهم بنحو 61 ألف شخص.

أرقام صادمة