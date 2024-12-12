وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ35 لصالون الشباب تحت شعار ”استلهام” بمشاركة 238...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 07:31 صباحاً - د. أحمد فؤاد هَنو: صالون الشباب منصة إبداعية رائدة تعكس روح الشباب المصري وتفتح لهم آفاقًا فنية جديدة

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب، الحدث السنوي الأبرز الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، جاء الصالون هذا العام تحت شعار "استلهام"، وافتُتح بحضور كوكبة من الفنانين والمثقفين، من بينهم الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والفنان عمر طوسون، القوميسير العام للمعرض، والفنان التشكيلي الدكتور صلاح المليجي، والدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون.

وأشاد وزير الثقافة بقيمة الأعمال المشاركة بصالون الشباب هذا العام، واصفًا إياه بـ"المنصة الإبداعية الرائدة" التي تعكس روح الشباب المصري وتفتح لهم آفاقًا فنية جديدة. وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفنانين الشباب، مشيرًا إلى أن هؤلاء المبدعين هم الذين سيحملون راية الثقافة المصرية مستقبلاً. وأوضح الوزير أن الصالون يمثل فرصة لاكتشاف مواهب واعدة تضع بصمتها في مجالات الفن التشكيلي المختلفة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

من جهته، أوضح الدكتور وليد قانوش أن صالون الشباب هذا العام يبحث عن الإلهام والتجديد، موضحًا أن دورات الصالون السابقة شهدت بروز العديد من الفنانين الذين أصبحوا الآن من أعلام الفن التشكيلي المصري، وأعرب عن تطلعه لاكتشاف مواهب جديدة تحمل أفكارًا وابتكارات تساهم في تطوير المشهد الفني.

وتفقد وزير الثقافة الأعمال الفنية المشاركة، وأشاد بالأعمال الفائزة والتي جاءت كالتالي:

الجائزة الكبرى وقيمتها 50,000 جنيه: مناصفة بين محمد أحمد عبد العال "تصوير" ومنة الله مسعد "نحت"، كما تضمنت قائمة جوائز الصالون: "8 جوائز قيمة كل جائزة 30,000 جنيه"، حيث فاز بجائزة مجال التصوير الفنانة أميرة أيوب، والفنان أحمد مجدي، وقسمت جائزة مجال النحت بين الفنانين ريهام محمد علي، هاجر محمد حلمي، مصطفى بكر. وجاءت جائزة مجال الرسم مناصفة بين الفنانين صابر جمال صابر وراندة مجدي، وفاز بجائزة مجال الخزف الفنان معاذ الدماطي، فيما جاءت جائزة مجال الجرافيك مناصفة بين الفنانين محمد القللي وبسملة محمد سيد. ومجال التجهيز في الفراغ والأداء الحركي: مناصفة بين الفنانتين هايدي نائل وندى ماهر. ومجال الفنون الرقمية: مناصفة بين الفنانين أندراوس مجدي ومصطفى عامر. وجاءت جائزة النقاد مقسمة بين بجاد عصام "تصوير"، محمد علاء "فوتوغرافيا"، موسى محمد موسى "حفر".

أما جائزة الصالون التشجيعية والتي تضم 3 جوائز قيمة كل جائزة 10,000 جنيه: فكانت من نصيب كل من فرح سيد "تصوير"، حبيبة حاتم "خزف"، أمنية أشرف "تفاعلي".

فيما فاز بجوائز الاقتناء لمتحف الفن المصري الحديث: آلاء أحمد "رسم"، رحمة محمد "تصوير"، محمود سامي "تصوير"، عبدالرحمن محمد "حفر"، عائشة محمد "تصوير"، أحمد عمرو "تصوير".

كما قدمت جاليريهات (مصر – ضي – بيكاسو – الزمالك – ديمي – أرت توكس – سماح – موشن) جوائز اقتناء تشجيعية خاصة، فضلاً عن جوائز اقتناء مقدمة من متحف هندية للفنون من المملكة الأردنية.

يُعد صالون الشباب أحد أهم الفعاليات الفنية التي تسلط الضوء على إبداعات الشباب المصري، ويشارك في الدورة الحالية 238 فنانًا شابًا في مجالات متعددة تشمل التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، والأداء الحركي.