رضا عبد العال: رحيل جوميز لن يؤثر على الزمالك زيزو يعاني من ضغط المباريات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، أن فريق الزمالك لن يتأثر برحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق الأبيض في الفترة القادمة.

وأكمل رضا عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية:" فريق الزمالك لن يتأثر برحيل البرتغالي جوزيه جوميز ونادي الزمالك هو من اعاده للتدريب من جديد حتى وصله عرض رسمي من الدوري السعودي".

وأضاف: "بصمات جوميز مع فريق الزمالك لم تكن واضحة ورحيله عن تدريب الفريق الأبيض لن يكون مؤثرًا في الفترة القادمة".

رضا عبدالعال: ملف التجديد لم يؤثر على أداء زيزو مع الزمالك

وتحدث رضا عبد العال عن أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك مؤكدا أنه يحتاج إلى الراحة في الفترة الحالية من المشاركة في مباريات القلعة البيضاء.

وأكمل:" زيزو يعاني من ضغط المباريات ويحتاج للراحة لاستعادة مستواه الفني من جديد خاصة أنه عائد من الإصابة منذ وقت قريب ويسعى للتألق من جديد".

وأتم: "من وجهة نظري أن أداء زيزو لم يتأثر بملف التجديد مع الزمالك واللاعب قادر على استعادة مستواه الفني المعروف عنه في أقرب وقت ممكن".