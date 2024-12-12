مال وأعمال

رئيس الوزراء: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي هم الحكومة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي هم الحكومة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي هَم الحكومة الأول خلال عام 2025.

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وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم: “كلما كانت الدولة قادرة على التدخل ببعض المبادرات التي تسهم في تخفيف الأوضاع على المواطن المصري، تتخذ ذلك على الفور”.

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وتابع: “لدى الدولة توجه خلال الفترة القادمة بمحاولة إصدار مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحسين أوضاع المواطنين”.

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كما أكد رئيس الوزراء تركيز الحكومة على تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة للرعاية الاجتماعية التي تدعم الأسر الأولى بالرعاية.

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وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يضمن آليات محددة لإدارة البرنامج بالكامل والكيانات المسئولة عنه، وتوفير وتدبير الموارد المالية المستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية.

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وأضاف أن الحكومة تعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة وغيرها خلال الفترة القادمة، سواء من حيث زيادة أعداد المستفيدين والقيمة، وهو ما يحتم وجود منظومة مستدامة لإدارة وتوفير الموارد المالية والعمل على زيادتها وهو ما تعمل الحكومة من أجله خلال الفترة المقبلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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