«أنسي استخدام المواد الكيميائية»... وصفة النشا البديلة للكيراتين والبروتين لتنعيم الشعر بمكونات طبيعية

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رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من الفتيات للحصول على شعر ناعم وحريري دون اللجوء إلى صالونات التجميل أو استخدام المواد الكيميائية المكلفة التي قد تضر الشعر على المدى البعيد. من هنا، ظهرت وصفة طبيعية تعتمد على النشا كبديل آمن وفعال للكيراتين والبروتين وتتميز هذه الوصفة بكونها سهلة التحضير وتناسب جميع أنواع الشعر.

فوائد النشا في فرد الشعر

النشا ليس مجرد مكون يستخدم في الطهي، بل يمتلك خصائص فريدة تجعله مفيدًا للعناية بالشعر فهو يساعد في فرد الشعر وتنعيمه بفضل تركيبته الطبيعية التي تغذي الشعر وتحسن من مظهره.

مكونات وصفة النشا لفرد الشعر

لتحضير الوصفة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

كوب من النشا.

نصف كوب من بذور الكتان.

كوبين من الماء.

طريقة تحضير وصفة النشا

1. إعداد جل بذور الكتان

ضعي بذور الكتان في قدر مع كوب من الماء على النار.

اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق ثم قومي بتصفيته للحصول على جل الكتان.

اتركي الجل ليبرد تمامًا.

2. تحضير خليط النشا

ذوّبي كوب النشا في كوب من الماء حتى يصبح الخليط متجانسًا.

أضيفي جل الكتان إلى خليط النشا وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

3. تطبيق الوصفة على الشعر

اغسلي شعرك جيدًا وجففيه قليلاً.

وزعي الخليط بالتساوي على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

استخدمي مشطًا لتوزيع الخليط بشكل متساوٍ وللتخلص من أي تشابك.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

4. شطف الشعر

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

يمكنك تكرار الوصفة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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