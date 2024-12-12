باريس سان جيرمان: نريد التوصل لحل ودي مع مبابي وإلا!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - أصدر نادي باريس سان جيرمان، بياناً رسمياً، للتعليق على قرار اللجنة التأديبية بشأن شكوى كيليان مبابي المتعلقة بمستحقات مالية متأخرة.

ويطالب مبابي إدارة النادي الباريسي بدفع 55 مليون يورو (رواتب ومكافآت متأخرة)، الأمر الذي يرفضه باريس بناء على اتفاق شفهي بينه وبين اللاعب بعد الرحيل بشكل مجاني.

وقال النادي الفرنسي، اليوم الخميس، في بيان رسمي: “سعداء للغاية لأن اللجنة التأديبية قررت عدم معاقبة باريس سان جيرمان كما طلب اللاعب. من خلال إعلان طلب مبابي غير مقبول، وضعت اللجنة التأديبية حداً لهذا التسلسل الطويل”.

وأضاف البيان: “بعد الاستماع في البداية إلى مستندات الأطراف في 11 سبتمبر/أيلول، أصرت اللجنة القانونية المكونة من 18 عضواً في رابطة الدوري الفرنسي مراراً وتكراراً على الحاجة إلى الوساطة بين اللاعب وباريس سان جيرمان لإيجاد حل في ضوء ما تقدمنا به، لأن عملية الوساطة تم رفضها تماماً من قبل اللاعب، قررت اللجنة القانونية التمسك بالعقد الوحيد الذي وافقت عليه بنفسها، وتجاهل الاتفاقيات الأخرى التي تم التوصل إليها بين اللاعب والنادي”.

وأوضح البيان: “ما يبقى محل نزاع، ويجب أن تفحصه محكمة العمل، هو أن العقد المعتمد تم تعديله قانونياً باتفاق متبادل في أغسطس/آب 2023 لموسم 2023 / 2024. وأكد اللاعب هذا التعديل عدة مرات، وخاصة في يناير/كانون الثاني 2024، قبل أن يقرر بمجرد انتهاء الموسم التراجع عن جميع التزاماته”.

وأكد البيان: “إذا استمر اللاعب للأسف في عدم الوفاء بالتزاماته ومواصلة هذا النزاع أمام مجلس إدارة نادي باريس بطريقة غير مفهومة ومدمرة، سواء لنفسه أو لكرة القدم الفرنسية، فإن النادي مستعد لكشف الموقف بالكامل أمام المحكمة المختصة”.

وأوضح البيان: “في القانون والواقع، أوضح اللاعب وكرر التزامات عامة وخاصة يطلب النادي منه ببساطة الوفاء بها، بعد أن استفاد من مزايا غير مسبوقة من جانب النادي لمدة 7 سنوات في باريس”.

وأتم: “في الأساس، يتعلق الأمر بحسن النية والصدق والحفاظ على قيم واحترام المؤسسة الباريسية وأنصارها، وهو أمر أكثر أهمية من أي لاعب. بعد قرار اليوم، يكرر النادي أمله في التوصل إلى حل ودي وهو أمر كان باريس سان جيرمان منفتحاً عليه دائماً، على الرغم من سوء نية اللاعب المتكرر، حتى تتمكن جميع الأطراف أخيراً من طي الصفحة”.