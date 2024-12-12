دوري أبطال أوروبا: فينورد يزيد معاناة سبارتا براغ

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - تغلب فريق فينورد روتردام الهولندي على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل أهداف فينورد روتردام كل من غيرنوت تراونر (د 8)، وإغور بايكساو (د 10) وأنيس حاج موسى (د 30) وسانتياغو خيمينيز (د 63)، وسجل هدفي سبارتا براغ البيون رحماني (د 43) وتوماس بيلين خطأ في مرماه (د 79).

ورفع فينورد روتردام رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الثامن عشر، وبقي رصيد سبارتا براغ 4 نقاط في المركز الثامن والعشرين.