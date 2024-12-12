دوري أبطال أوروبا… النتائج الكاملة للجولة السادسة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:58 صباحاً - اختتمت فجر اليوم، الخميس، بتوقيت مكة المكرمة مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

دينامو زغرب- كرواتيا × سيلتك- اسكتلندا 0-0

جيرونا- إسبانيا × ليفربول- إنكلترا 0-1

أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا 2-3

باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا 1-0

كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال 2-1

شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا 1- 5

ريد بول سالزبورغ- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا 0-3

ستاد بريست- فرنسا × آسندهوفن- هولندا 1-0

لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا 2-3

أتلتيكو مدريد- إسبانيا × سلوفان براتيسلافا- سلوفاكيا 3-1

ليل- فرنسا × شتورم غراتس- النمسا 3-2

آرسنال- إنكلترا × موناكو- فرنسا 3-0

ميلان- إيطاليا × سيرفينا زفيزدا- صربيا 2-1

جوفنتوس- إيطاليا × مانشستر سيتي- إنكلترا 2-0

فينورد روتردام- هولندا × سبارتا براغ- التشيك 4-2

بوروسيا دورتموند- ألمانيا × برشلونة- إسبانيا 2-3

شتوتغارت- ألمانيا × يونج بويز سويسرا 5-1

بنفيكا- البرتغال × بولونيا- إيطاليا 0-0