نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا… النتائج الكاملة للجولة السادسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:58 صباحاً - اختتمت فجر اليوم، الخميس، بتوقيت مكة المكرمة مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:
دينامو زغرب- كرواتيا × سيلتك- اسكتلندا 0-0
جيرونا- إسبانيا × ليفربول- إنكلترا 0-1
أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا 2-3
باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا 1-0
كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال 2-1
شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا 1- 5
ريد بول سالزبورغ- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا 0-3
ستاد بريست- فرنسا × آسندهوفن- هولندا 1-0
لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا 2-3
أتلتيكو مدريد- إسبانيا × سلوفان براتيسلافا- سلوفاكيا 3-1
ليل- فرنسا × شتورم غراتس- النمسا 3-2
آرسنال- إنكلترا × موناكو- فرنسا 3-0
ميلان- إيطاليا × سيرفينا زفيزدا- صربيا 2-1
جوفنتوس- إيطاليا × مانشستر سيتي- إنكلترا 2-0
فينورد روتردام- هولندا × سبارتا براغ- التشيك 4-2
بوروسيا دورتموند- ألمانيا × برشلونة- إسبانيا 2-3
شتوتغارت- ألمانيا × يونج بويز سويسرا 5-1
بنفيكا- البرتغال × بولونيا- إيطاليا 0-0