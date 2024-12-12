أول تعليق من شيرين عبد الوهاب عقب فوزها بجائزة بيلبورد عربية

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لجمهورها بعد فوزها بجائزة فنان العام من بيلبورد عربية من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت شيرين عبد الوهاب:' فنان العام، شكرا بيلبورد على الجائزة ".



https://www.instagram.com/p/DDdHU1Vo3Hj/?igsh=NWFxemhiNmpzaHpj

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إحالة شيرين عبدالوهاب للتحقيق بشأن تصريحاتها، وخاصة أن الأمر يتعلق بشخص رحل عن عالمنا.

وكانت قد انتشرت العديد من الأنباء بعدها عن قرار النقابة بايقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء، وهو ما نفاه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وأصدر بيانًا يكشف حقيقة الأمر.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية في بيانها، أنها تعمل على تطبيق القانون بحزم وشفافية، مع الحرص على احترام حقوق جميع الأعضاء وتوفير بيئة مهنية عادلة تضمن الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل النقابة، وعليه فإن قرار إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب لا أساس له من الصحة