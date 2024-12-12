ياسمين رئيس تتولى منصب إدارة البنك في مسلسل "رقم سري"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تولت لقاء – ياسمين رئيس في الحلقة الـ 25 من مسلسل رقم سري منصب إدارة البنك بعد القبض على مدير البنك خالد عطا الله – محمد سليمان بسبب اتهامه بقتل ندى عشماوي – نادين.



ويدافع لطفي عبود – صدقي صخر عن خالد عطا الله في القضية، وتنتهي الحلقة بذهاب سلوى – رضوى جودة للشرطة واعترافها باسم قاتل ندى عشماوي.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.



وفي سياق آخر، يعرض لـ ياسمين رئيس يوم 18 ديسمبر فيلم الهنا اللي أنا فيه، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.

وعرض فيلم الفستان الابيض في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، وضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: ياسمين رئيس، اسماء جلال، احمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف

وقد نافست ياسمين رئيس بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة. كما حققت ياسمين نجاح كبير في دور شهرزاد في مسلسل جودر في رمضان ٢٠٢٤.