انت الأن تتابع خبر «حيرت العالم بأكمله» .. عشبة طبيعية برخص التراب وموجوده في كل بيت تعتبر حلا. نهائيا لمرضي السكر وضبط مستوي السكر التراكمي في الدم خلال دقائق .. اعرفها قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرفة ليست فقط من التوابل التي تضيف نكهة مميزة للأطعمة والمشروبات، بل هي أيضا كنز صحي يحمل العديد من الفوائد التي قد تدهشك خاصة عندما يتعلق الأمر بمرضى السكر والكولسترول فما الذي يحدث لجسمك عند تناول القرفة على الريق، وإليك الإجابة التي ربما لم تكن تتخيلها!

القرفة وتنظيم مستويات السكر في الدم

لدى مرضى السكر تعتبر القرفة من أبرز العوامل المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم تحتوي القرفة على مركبات تساعد الجسم في تحسين حساسية الأنسولين، وهو أمر حاسم في علاج السكر من النوع 2.

ماذا يحدث عند تناول القرفة على الريق؟

تناول القرفة على الريق يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، ما يقلل من خطر الارتفاع المفاجئ للسكر.

دراسات طبية أظهرت أن القرفة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 29% لدى مرضى السكر.

القرفة تحتوي على مركب “Cinnamaldehyde” الذي يحسن قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر كفاءة.

تأثير القرفة على مستويات الكولسترول

القرفة لا تؤثر فقط على مستوى السكر، بل تعمل أيضًا على تحسين مستويات الكولسترول مرضى الكولسترول غالبًا ما يعانون من مستويات مرتفعة من الكولسترول الضار (LDL)، ويمكن للقرفة أن تكون حلاً طبيعيًا لهذا.

كيف تؤثر القرفة على الكولسترول؟

القرفة تساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكولسترول الجيد (HDL).

تناول القرفة على الريق قد يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بعض الدراسات أظهرت أن تناول القرفة يمكن أن يقلل من مستويات الدهون الثلاثية في الدم بشكل ملحوظ.

القرفة والمساعدة في إنقاص الوزن

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، قد تكون القرفة شريك ممتازا في رحلتك القرفة تزيد من معدل الأيض، مما يساعد في حرق الدهون بشكل أسرع.

ما الذي يحدث عند تناول القرفة على الريق؟

تناول القرفة يمكن أن يساعد في تسريع عملية حرق الدهون، حيث أنها تحفز التمثيل الغذائي، ما يساهم في إنقاص الوزن.

بعض الدراسات تشير إلى أن القرفة تساعد في تقليل تراكم الدهون في منطقة البطن، ما يقلل من مخاطر السمنة وأمراض القلب المرتبطة بها.

القرفة كمضادة للبكتيريا والفطريات

القرفة تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها فعالة في تعزيز جهاز المناعة.

كيف تساعد القرفة في تقوية المناعة؟