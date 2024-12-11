حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 12-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:28 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 12-12-2024

مهنياً: بالرغم من انتقال القمر الى برج العذراء الا ان الحظ لا يزال يرافقك بحيث يوفّر لك صداقات استثنائية حلوة ولقاءات مميزة وتغييراً يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف.

عاطفياً: علاقتك العاطفية تكون مميزة عنوانها الحب الكبير، والسفر مع الشريك هو مشروعكما المفضل لتجديد شهر العسل.

صحياً: انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 12-12-2024

مهنياً: يساند المربع الفلكي مع انتقال القمر الى موقع ترابي جيد بالنسبة لبرجك ما يجعلك تتلقى من كبار المسؤولين في العمل الأجوبة التي طالما انتظرتها، وتحصل على فرصة ذهبية ثمينة لاظهار كفاءتك وجدارتك.

عاطفياً: بعض الانفعالات والمواقف السلبيّة من بعض المسائل التي تثار تفسد الأجواء الجميلة وتثير الحساسيات بينك وبين الشريك.

صحياً: أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم، واتبع معها حمية غذائية مدروسة.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12-12-2024

مهنياً: تعيش يوما متقلبا تحت تاثيرات المربع الفلكية من العذراء ما يعني ان المحاذير والعراقيل التي كنت تخشاها في الآونة الأخيرة، ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن.

عاطفياً: تخرج اليوم منتصراً من صراع مرير مع الضغوط، وتتخذ القرار الأمثل بغية التخلص مما يزعج الشريك.

صحياً: لا تقترب إطلاقاً من المأكولات الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقاً.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 12-12-2024

مهنياً: وجود القمر في موقع مناسب مع برجك يجعلك تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يوماً بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية.

عاطفياً: تعرف جيداً كيف تستحوذ على إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة، لكن يبقى الأهم المشاعر الصادقة.

صحياً: الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 12-12-2024

مهنياً: بالرغم من انتقال القمر من برجك الا انك لا تزال تتمتّع بإرادة قويّة جداً وبحيوية عظيمة تؤهّلانك للمنافسة والنجاح والتفوّق في مجالك المهني.

عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط بعد تجمعك فرصة بشخص مميز تشعر أنه شريك العمرفي المستقبل.

صحياً: تلاحظ منذ نفسك قادراً على التعامل مع حبيبك بسهولة فائقة، كما تلقى منه كل الدعم المعنوي والمادي مدة أن الشيب بدأ يغزو شعرك، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 12-12-2024

مهنياً: لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية مع انتقال القمر الى برجك ويتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفياً: تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ.

صحياً: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعياً.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-12-2024

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة مع برجك من العذراء بالرغم من كون الطموحات كثيرة لكن التخوف من عرقلة ما لأحد مقترحاتك العملية يبقى حاضراً، وخصوصاً أن بعض الزملاء يعاكس آراءك .

عاطفياً: أنت مدعو يا عزيزي اليوم الى الاهتمام بالشريك أكثر من أي وقت مضى وتجنّب النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار.

صحياً: تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقاً، أنت مخطئ.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 12-12-2024

مهنياً: يوم مليء بالحركة والنشاط المهني المميز والسفر واللقاءات، وتضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة.

عاطفياً: الأجواء تساعدك اليوم على التعاطي مع الشريك كما هي العادة، فتتبادلان جملة من الأفكار يمكن أن تؤسسا عليها.

صحياً: تتفاعل بقوة مع النشاطات الرياضية وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 12-12-2024

مهنياً: تتراجع الحظوظ عن دعمك بعض الوقت، تحت تاثير المربع الفلكي بين الاخصام القمر من العذراء والشمس من الجوزاء فبعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، وتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل.

عاطفياً: تكثر المساعي لتمتين أواصر العلاقة والمصالحة مع الشريك، من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة تطغى عليكما.

صحياً: الوضع الصحى مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-12-2024

مهنياً: يوم ترابي بامتياز مهم ومنتج ما يجعلك تتواصل بشكل رائع مع الآخرين يثير الإعجاب وتنفّذ رغباتك، وتتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار.

عاطفياً: لا تحاسب الحبيب على كل كلامه فتصرفاتك معه لم تكن أفضل في المدة الأخيرة.

صحياً: قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-12-2024

مهنياً: تتعزز شعبيتك اليوم وتغير من نمط التعاطي مع الزملاء، وتتخلص من عادة الاتكال على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات.

عاطفياً: هذا اليوم محطة مهمة في حياتك العاطفية، وتضع حداً لجدال حول قصة عاطفية أو حتى مالية.

صحياً: أنصح لك البقاء بعيداً عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-12-2024

مهنياً: يوم متقلب تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من الجوزاء فتكون مجبراً على اعتماد التأني في الكلام والشرح الدقيق كي تتمكن من إقناع شركة كبيرة بتبني مشروع عقاري مهم.

عاطفياً: بالإمكان حماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدّات بتعقل ورويّة.

صحياً: تحاول قدر الإمكان التخفيف من المشروبات الروحية والتدخين ومضاعفة ممارسة الرياضة.