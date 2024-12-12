العالم اليوم - النفط يتأرجح بين ضعف الطلب العالمي والعقوبات ضد روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 05:29 صباحاً - على الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على النفط الروسي، إلا أن أسعار النفط لم تشهد تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، وذلك بسبب عوامل محت هذا التأثير منها ضعف الطلب العالمي وارتفاع غير متوقع في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة.

تحرك الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 73.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 70.18 دولار. وارتفع العقدان بأكثر من دولار واحد لكل منهما أمس الأربعاء.

وخفضت منظمة أوبك أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 للشهر الخامس على التوالي، وبأكبر قدر حتى الآن.

كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

من ناحية أخرى، تترقب الأسواق حاليا أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وزادات الأسعار أمس الأربعاء بعد أن اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقال الكرملين إن التقارير عن احتمال تشديد العقوبات الأميركية على النفط الروسي تكشف أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تترك وراءها إرثا صعبا للعلاقات الأميركية الروسية.