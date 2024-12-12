في هذا الموعد.. أحمد سعد وبهاء سلطان يحييان حفل غنائي ضخم في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي المطرب أحمد سعد حفل غنائي برفقة المطرب بهاء سلطان، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة 13 ديسمبر، على مسرح الأرينا في الكويت.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "وسع وسع، عليكي عيون، يا ابن المحظوظة، بنت ناس، إختياراتي، حظي من السما".

وطرحت الشركة المنظمة للحفلة أسعار تذاكر حفل أحمد سعد التي أنقسمت إلى 7 فئات ومنها الفئة الأولى دينار كويتي (19،353 جنيه)، والفئة الثانية 100 دينار كويتي (16،127 جنيه)، والفضة الثالثة 75 دينار كويتي (12،095 جنيه)، والفضة الرابعة 60 دينار كويتي (9،676 جنيه)، والفضة الخامسة 50 دينار كويتي (8،063 جنيه)، الفئة السادسة 40 دينار كويتي (6،451 جنيه)، الفئة السابعة 30 دينار كويتي (4،838).

أخر أعمال أحمد سعد

أطلق الفنان أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية بعنوان “جاري البحث” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم “آخر نيزك”.

وتُظهر تعاونًا فنيًا مميزًا يجمع بين كلمات عماد عبيد وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس، كما تحمل الأغنية طابعًا مختلفًا يعكس أجواء الفيلم، ما زاد من حماس الجمهور لمتابعة العمل السينمائي المنتظر