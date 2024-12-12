ميكيل أرتيتا: لا بد من (لحظات صعبة) في دوري الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 07:59 صباحاً - اعتبر ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال الإنكليزي فوز فريقه على موناكو 3-0 بدوري أبطال أوروبا جيداً ومستحقاً، وقال في تصريحات بعد المباراة: سعيد للغاية، من الواضح أنني سجلت الأهداف الثلاثة، وحافظت على نظافة شباكي وفزت بالمباراة.

وأضاف: بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، في الشوط الأول كان يجب أن نحسم المباراة لصالحنا لكننا لم نفعل، في دوري الأبطال ستكون هناك لحظات صعبة وعانينا، لكن بعد الهدف الثاني سيطرنا على اللقاء.

وعن تسجيل ثلاثة أهداف من اللعب المفتوح، قال: جيد جداً، خاصة وأن الأهداف كانت مختلفة تماماً، هذا ما نريده، أن نكون مصدر تهديد في كل مرحلة من مراحل اللعب، كان بإمكاننا تسجيل العديد من الأهداف من اللعب المفتوح ولكن على أي حال نحن سعداء للغاية.

وعن تبديلاته في المباراة قال: واجهنا بعض المشاكل، حيث وضعوا ستة لاعبين في الداخل مع إعطاء الظهيرين فقط مساحة أكبر، وكان لديهما الكثير من التبديلات، أعتقد أن التبديلات ساعدتنا، فقد منحونا الطاقة وساعدونا في الهيكل، الجميع مهم، كل ثلاثة أيام من المستحيل الاحتفاظ بنفس اللاعبين.