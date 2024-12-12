هانز فليك: يحق لنا أن نفخر بما قدمناه أمام دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 06:57 صباحاً - أثنى مدرب فريق برشلونة، هانز فليك، على لاعبي فريقخ بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: يمكننا أن نفخر كثيراً بالطريقة التي اعتمدنا عليها وبما أظهره اللاعبون من جودة.

وأضاف: الشوط الأول كان رائعاً، وفي الشوط الثاني، عندما سجل دورتموند، كنا مستقرين… دورتموند لعب بشكل جيد جداً، فهم لاعبون يتمتعون بإيقاع عال للغاية ويصعب الدفاع ضدهم، لكننا أدينا المهمة بشكل جيد.

وقال أيضاً: الأهداف جاءت نتيجة بعض الأخطاء، دائماً يمكننا التحسن، لكن يجب أن أهنئ الفريق لأنه قدم أداء رائعاً.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع.