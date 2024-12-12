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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج – أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضي السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا.
كما أدانت تكريس الجيش الإسرائيلي وجوده غير الشرعي وتوسيع نطاق سيطرته في الأراضي التي احتلها داخل العمق السوري.
وجددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم، رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلي بسوريا وحالة السيولة والفراغ التي تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.
وتعتبر مصر هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وإصرار على سياسة الغطرسة في الإقليم.
وحذرت مصر من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة دوليًا بالاضطلاع بمسئوليتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.
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