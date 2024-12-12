نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. محطات فنية هامة في حياة ماجدة زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة ماجدة زكي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر بذكرى ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1962، وتعتبر من أهم وأبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، في العقود الأخيرة، حيث تركت بصمتها الفنية الخاصة في كثير من الأعمال التي شاركت بها على مدار مشوارها الفني، وفي ضوء ذلك يعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة ماجدة زكي.

ماجدة زكي

بداية مشوار ماجدة زكي الفني

حصلت ماجدة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني في سبعينيات القرن العشرين بالتمثيل بالأدوار الصغيرة ثم سرعان ما حققت نجاحًا كبيرًا في التلفزيون.

أهم أعمال ماجدة زكي السينمائية

نجحت ماجدة زكي في خطف قلوب الجمهور من خلال تفوقها في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها أمهات في المنفى، وحب في الزنزانة، دعوة للزواج، النساء، آباء وأبناء، حد السيف، مدام شلاطة، عودة مواطن، الملائكة لا تسكن الأرض، صائد الأحلام، الإرهاب والكباب، وسكر الذي نال على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أعمال ماجدة زكي التليفزيونية:

تفوقت ماجدة زكي في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها أحلام الفتى الطائر، كيمو، الذليل، مسلسل خليجي، مبروك جالك ولد، أبواب المدينة، وفيه ناس طيبين، وقال البحر، أخو البنات، الأبناء، صح النوم، رحلة السيد أبو العلا البشري، المنعطف، أولاد آدم، أيام حلوة مرة، كوم الدكة، رحمة، ثمن الخوف، أنا وأنت وبابا في المشمش، عائلة الأستاذ شلش، ليالي الحلمية الجزء الثالث والرابع والخامس، مغامرات زكية هانم، الوقف، عفوًا سيدي، الوالد، أبو العلا 90، زيارة السيد خميس، عائلة الحاج متولي، السيرة العاشورية، العطار والسبع بنات، عباس الأبيض في اليوم الأسود، القاهرة منفلوط والعكس، حارة العوانس، أحلامك أوامر، كريمة كريمة، حقي برقبتي، كيد الحموات، اللهم إني صائم، قوت القلوب، هجمة مرتدة.

أهم الأعمال المسرحية لـ ماجدة زكي

قدمت الفنانة ماجدة زكي العديد من الأعمال المسرحية أبرزها مولد وصاحبه غايب، حزمني يا، عفروتو، ألابندا، عروسة تجنن، وغيرها من الأعمال.