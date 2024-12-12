ضعي ملعقة من كريم الزبادي للوجه ولاحظي الفرق من أول استخدام

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رياض - احمد صلاح - العديد من النساء يعانون من مشاكل البشرة التي لا حصر لها، ويرغبون بمنتجات تستعيد أشراقة وجمال البشرة الطبيعي، لذلك عليكِ بتجربة كريم الزبادي للوجه والذي له قدرة رهيبة في تفتيح البشرة وإعادة إشراقتها ونضارتها بطريقة طبيعية لما يحتويه من عناصر مفيدة للغاية، لذلك سوف نقدم لكِ أفضل طريقة لعمل الكريم بخطوات سهلة للغاية غير مكلفة.

كريم الزبادي للوجه

يمكنك صنع كريم بمنتجات طبيعية ومن خلال خطوات سهلة، تساعدك في الاستغناء عن المنتجات الكيميائية ذات أسعار باهظة ونتيجة مؤقتة، لذا عليكِ بتجربة الكريم السحري المكون من الزبادي لمنح وجهك نضارة وحيوية من العمق، ويتم تحضيره وفقًا للآتي:

مكونات الكريم

مقدار كوب ونصف من الزبادي الطازج.

عدد ٤ حبات من اللوز.

وعدد ٢ ملعقة من عصير الليمون.

عدد ١ ملعقة من عسل النحل.

عدد ١ ملعقة من ماء الورد.

خطوات تحضير الكريم

أولًا قومي بطحن حبات اللوز ليصبح مثل البودرة الناعمة، ثم نضع الزبادي في وعاء ونضيف إليها مطحون اللوز ويقلب جيدًا ببعض.

بعد ذلك ضيفي العسل، والليمون، وماء الورد لخليط الزبادي واللوز وتقلب جميع المكونات ببعض حتى تمتزج تمامًا.

يترك الخليط خمس دقائق مع تغطيته قبل الاستخدام.

بعد ذلك يتم الاحتفاظ به في علبة محكمة الغلق، ويستخدم قبل النوم مباشرةً كل ليلة.

فوائد كريم الزبادي

يتميز ذلك الكريم بالكثير من الفوائد التي يمنحها لبشرتك، والتي تتمثل فيما يلي:

يساعد في ترطيب البشرة من الطبقات العميقة للجلد ليمنحها ترطيبًا فائق ومستمر طويلًا.

يمنح الوجه نضارة وتفتيح ملحوظ بعد أيام قليلة من المداومة على استخدامه.

يخلص البشرة من كافة أنواع البقع الداكنة، ويتم ذلك من خلال التخلص من تراكمات الجلد الميت على سطح الوجه.

يساعد في القضاء على حب الشباب، وأيضًا التقليل من البثور السوداء وكثرة الاستعمال يقضي عليها نهائيًا.

في ختام