انت الأن تتابع خبر أحمد الشرع:كان المخطط أن يحل الإيرانيين محل السوريين .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زار القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مسجد الإمام الشافعي في حي المزة الدمشقي الذي ترعرع فيه أيام صباه وشبابه، وتحدث بإيجاز عن كيف تم دفع سوريا إلى الدمار بسبب فساد وجشع عائلة آل الأسد.

ودعا الشرع السوريين المهجرين إلى العودة لبلادهم، لبناء الوطن من جديد.

وقال" إن المعركة على نظام الأسد تمت بشكل ذاتي دون الاعتماد على أي دولة خارجية.

وأضاف" إن المعركة التي خضناها أعد لها الكثير وقاتلنا بسلاح محلي الصنع، ولم تدعم أي دولة معركتنا ولا أحد شجعها وكنا واثقين بالانتصار".

وأكد الشرع، لقد أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بسوريا.

واستدرك بالقوا"معركتنا نجحت في إعادة لُحمة السوريين".