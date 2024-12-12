دار الكتب تستقبل زيارة من مكتبات الأقاليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - في إطار التعاون المشترك بين قطاعات وزارة الثقافةالمصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، استقبلت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددا من أطفال ورواد أصدقاء المكتبة من الفروع والأقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة.

تفقد الأطفال قاعات الاطلاع المختلفة في دار الكتب المصرية ومن بينها قاعة الاطلاع الرئيسية، قاعة الموسيقى، قاعة الدوريات وغيرها من القاعات المتنوعة حيث تم الوقوف على الخدمات التي تقدمها قاعات دار الكتب من اطلاع وإتاحة رقمية لوسائط متنوعة من كتب وصحف ومجلات ومطبوعات فنية وتسجيلات صوتية نادرة.

جاءت الزيارة تشجيعاً علي القراءة والاطلاع وتنمية الوعي الثقافي لدي الأطفال وتم اختيار دار الكتب والوثائق القومية لمكانتها كحافظة للتراث القومي.