حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 05:36 مساءً - أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أنها اتفقت مع زميلتها الأوكرانية على تبادل الطرود البريدية لأسرى الحرب بمناسبة العام الجديد.

روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل الطرود البريدية بين الأسرى بمناسبة العام الجديد

وجاء تصريح موسكالكوفا في ردها على سؤال الصحفيين حول مسألة تبادل الأسرى، حيث قالت: "اتفقنا مع الجانب الأوكراني على أنه بحلول العام الجديد سنقوم بنقل الطرود التي تحتوي على تهاني ورسائل من طرف عائلات الأسرى ورسومات الأطفال، بالإضافة إلى أشياء أخرى، و سيتم هذا التبادل في شهر ديسمبرعلى الحدود الروسية البيلاروسية أو في مكان آخر".

وشكرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الجانب البيلاروسي الذي يعمل "كصانع سلام ووسيط في الأعمال الإنسانية" بين موسكو وكييف.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أمس، أن بلاده اقترحت على كييف وقف إطلاق نار وإعلان هدنة بمناسبة أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني المنتهية عهدته، رفض المبادرة.