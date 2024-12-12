شيرين عبد الوهاب تحصد جائزة فنان العام 2024 منح القائمون على حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024 جائزة فنان العام للنجمة شيرين عبد الوهاب والتي اعتذر إقرأ المزيد

منح القائمون على حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024 ، جائزة فنان العام للنجمة شيرين عبد الوهاب، والتي اعتذرت عن عدم الحضور لاستلام الجائزة لأسباب خاصة، وذلك وفقاُ لما تم الاعلان عنه خلال الحفل الذي أقيمت فعالياته بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي، وحضره كوكبة كبيرة من النجوم سواء المرشحين لجوائزه أو المهتمين بمجال الموسيقى.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، تم ترشيحها لـ 4 جوائز، الترشيح الأول عن فنان العام، والثاني عن أفضل فنانة، والثالث عن الفنان الأول فئة الأغنية المصرية، والرابع عن أفضل فنانة فئة الأغنية المصرية.

وكانت قد طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات؛ بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مما أدى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها "عودتني الدنيا "، "ابتسمت"، "هنحتفل"،"اللي يقابل حبيبي"، "وبتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، "قالك نسيني.

هذا العام، تكرم جوائز بيلبورد عربية الفائزين في أكثر من 40 فئة، بما فيها "فنان العام"، "أغنية العام"، "الأفضل في قوائم اللهجات"، و"أفضل فنان صاعد". ووصل عدد الترشيحات في النسخة الافتتاحية إلى 210 موزعة على جميع الفئات، بينما بلغ عدد الفنانين المتنافسين على هذه الجوائز 96 فناناً وبعضهم مرشّح في أكثر من فئة.