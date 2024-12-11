منى زكي: فيلم "الست" أصعب تجربة في حياتي حكت الفنانة منى زكي عن فيلم الست الذي تقدم فيه السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.وقالت منى زكي عن هذه التج إقرأ المزيد

حكت الفنانة منى زكي عن فيلم "الست" الذي تقدم فيه السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.
وقالت منى زكي عن هذه التجربة في لقاء مع blinx: "فيلم "الست" تحدي كبير ولولا وجود أستاذ مروان حامد كمخرج أنا مكنتش هقبل التحدي دا، أنا إحساسي في الأول أن أنا مش قد التحدي دا ومش مناسبة للدور ومش هعرف أوصل لحاجة ولكن وجود أستاذ مروان حسسني أن في أمل، أصعب عمل شاركت فيه في حياتي، التجربة كلها أصعب تجربة مرت عليا في حياتي".
وأكدت منى زكي أنها لن تستطيع الكشف عن أي تفاصيل تخص شكلها في الفيلم وقالت: "أنا مش هقدر أقول أي حاجة عن الفيلم وعن شكلي فيه المخرج مروان حامد هيقتلني وشركة الإنتاج، لكن دي من أصعب التجارب اللي مرت عليا بحياتي".
يذكر أن منى زكي انتهت من تصوير أحدث أفلامها "الست" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكي ومحمد فراج وتامر نبيل وعمرو سعد ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف.
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