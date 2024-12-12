مدرب ميلان: تعبتُ من عدم ثبات مستوى اللاعبين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 06:57 صباحاً - عبّر باولو فونسيكا، مدرب فريق ميلان الإيطالي، عن عدم رضاه عن أداء لاعبيه بعد الفوز الصعب على سيرفينا زفيزدا 2-1، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال فونسيكا: أشعر بالتعب أكثر مما لو كنت لاعباً، لست راضياً عن النتيجة فقط… إذا سألتني عما إذا كنت راضياً عما فعلناه، فلا يمكنني قبول ذلك، رغم أن النتيجة هي الأهم ونحن فزنا وبوضع جيد، لكن هذه هي طبيعتي، هذا شيء لا يمكنني تغييره.

وتابع: أشعر بالتعب من القتال ضد هذه الأشياء… يجب أن أتحدث للفريق أولاً، لا أريد قول ذلك هنا أولاً، أريد تحليل ما حدث، لكن هذه الأشياء واضحة بالنسبة لي، من الواضح أنني لست راضياً عن هذا الأداء… الأمر لا يتعلق بالتكتيكات أو الأمور الفنية… نحن ندخل هذه المباراة الحاسمة بالنسبة لنا ونشعر أننا لا نبذل قصارى جهدنا للفوز بها، هذا أسوأ شعور يمكن أن ينتاب المدرب.

وأضاف: في يوم ما نكون بخير، وفي التالي لا أعرف ماذا يحدث، الأمر أشبه برمي عملة معدنية وانتظار ما ستحصل عليه، إنه أمر صادم حقاً.