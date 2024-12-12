مال وأعمال

رئيس الوزراء: سيناريوهات واضحة للتحرك وفق مستهدفات محددة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: سيناريوهات واضحة للتحرك وفق مستهدفات محددة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية لديها سيناريوهات واضحة للتحرك خلال الفترة المقبلة وفق مستهدفات محددة، وهي تتحسب لجميع الظروف والمستجدات بل وللسيناريو الأسوأ الذي يمكن حدوثه مع تفاقم الأوضاع في ظل التوترات الإقليمية.

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وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة لديها خططا لسنة قادمة فيما يخص الحصول على جميع الاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل أولوية، لكون هذه الاحتياجات مقومات رئيسية لحياة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد والصناعة.

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ووجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة المصرية قادرة برغم كل التحديات غير المسبوقة، على توفير كل ما يلزم المواطن المصري من احتياجات، وسداد جميع التزاماتها الاقتصادية.

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وتابع: “كما نسوق لمصر كواحة استقرار ذات مناخ آمن، ووضع اقتصادي مُستقر، وسياسة نقدية ومالية واضحة للدولة المصرية، وكلها رسائل طمأنة للداخل والخارج”.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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