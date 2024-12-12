انت الأن تتابع خبر من النهارده وطالع وداعًا للهالات السوداء!!.. طرق بسيطة هتخلي عينك تلمع في يوم واحد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الهالات السوداء تحت العين من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من الأشخاص، حيث تظهر بسبب عوامل عديدة مثل التعب، قلة النوم، أو العوامل الوراثية، لكن لا داعي للقلق! هناك طرق طبيعية وبسيطة يمكن أن تساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء في وقت قصير، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة التخلص من الهالات السوداء تحت العين في يوم واحد باستخدام مكونات طبيعية.

استخدام أكياس الشاي الباردة

أكياس الشاي تحتوي على مضادات أكسدة وكافيين يساعدان في تقليل انتفاخ العينين وتحفيز الدورة الدموية.

طريقة الاستخدام:

ضعي كيسين من الشاي الأخضر أو الأسود في الماء الساخن ثم اتركيهما ليبردا في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ضعي الأكياس على عينيكِ لمدة 15-20 دقيقة.

كرري هذه الطريقة يوميًا للحصول على نتائج سريعة.

استخدام شرائح الخيار

الخيار يحتوي على خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل الهالات السوداء.

طريقة الاستخدام:

قطعي شرائح الخيار الباردة وضعيها على عينيكِ لمدة 15 دقيقة.

بعد إزالة الشرائح، امسحي المنطقة بلطف باستخدام ماء بارد.

نصائح إضافية

احرصي على النوم بشكل جيد (7-8 ساعات يوميًا) لتقليل ظهور الهالات السوداء.

اشربي الكثير من الماء لترطيب البشرة.

باتباع هذه الطرق البسيطة